Le forfait de Sinner injustifiable pour 63% des Italiens

Le forfait de Jannik Sinner pour la phase finale de la Coupe Davis passe mal en Italie. Selon ...
Le forfait de Sinner injustifiable pour 63% des Italiens

Le forfait de Sinner injustifiable pour 63% des Italiens

Photo: KEYSTONE/EPA/STR

Le forfait de Jannik Sinner pour la phase finale de la Coupe Davis passe mal en Italie. Selon un sondage publié dimanche, 63% des Italiens trouvent injustifiable la décision du no 2 mondial.

Selon le sondage réalisé par l'institut SWG pour le quotidien sportif La Gazzetta dello Sport, seulement 37% des 800 personnes interrogées trouvent la décision de Jannik Sinner, grand artisan des sacres de l'Italie dans la compétition en 2023 et 2024, 'compréhensible et justifiable'.

Ils sont 42% à la trouver 'compréhensible mais injustifiable' et 21% à la qualifier d''incompréhensible et d'injustifiable'. Quelque 30% des Italiens interrogés estiment même que Sinner devrait être sanctionné pour n'avoir pas participé à la Coupe Davis cette année.

Jannik Sinner a justifié son forfait pour la phase finale de la Coupe Davis qui aura lieu du 18 au 23 novembre à domicile, à Bologne, en invoquant la préparation de la saison 2026.

'Cela a été une décision difficile à prendre, mais la Coupe Davis nous l'avons gagnée en 2023 et 2024. Mon objectif après Turin (où aura lieu le Masters ATP du 9 au 16 novembre) est de bien repartir bien 'vers 2026', a-t-il expliqué en début de semaine.

'Une semaine de plus (de préparation), cela semble peu, mais cela fait toute la différence', a estimé Jannik Sinner qui a remporté trois titres en 2025 dont l'Open d'Australie et Wimbledon.

Une 'véritable gifle'

L'Italien de 24 ans a notamment été critiqué pour avoir préféré disputer une exhibition en Arabie saoudite richement dotée, le Six Kings Slam, plutôt que de jouer devant le public italien à Bologne. L'ancienne gloire du tennis italien Nicola Pietrangeli a qualifié la décision de Sinner de 'véritable gifle pour le sport italien'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Belinda Bencic s'impose à Tokyo et fête son 10e titre

Belinda Bencic s'impose à Tokyo et fête son 10e titre

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 06:41

Belinda Bencic peut conclure sa saison en beauté

Belinda Bencic peut conclure sa saison en beauté

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 04:04

Swiss Indoors: Fonseca en finale au terme d'une rencontre serrée

Swiss Indoors: Fonseca en finale au terme d'une rencontre serrée

Tennis    Actualisé le 25.10.2025 - 19:23

Deuxième finale de l'année pour Bencic

Deuxième finale de l'année pour Bencic

Tennis    Actualisé le 25.10.2025 - 08:29

Articles les plus lus

Swiss Indoors: deux Canadiens out sur abandon en quarts de finale

Swiss Indoors: deux Canadiens out sur abandon en quarts de finale

Tennis    Actualisé le 24.10.2025 - 21:55

Deuxième finale de l'année pour Bencic

Deuxième finale de l'année pour Bencic

Tennis    Actualisé le 25.10.2025 - 08:29

Swiss Indoors: Fonseca en finale au terme d'une rencontre serrée

Swiss Indoors: Fonseca en finale au terme d'une rencontre serrée

Tennis    Actualisé le 25.10.2025 - 19:23

Belinda Bencic peut conclure sa saison en beauté

Belinda Bencic peut conclure sa saison en beauté

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 04:04

WTA Tokyo: Bencic s'envole pour sa troisième demi-finale de l'année

WTA Tokyo: Bencic s'envole pour sa troisième demi-finale de l'année

Tennis    Actualisé le 24.10.2025 - 13:29

Swiss Indoors: deux Canadiens out sur abandon en quarts de finale

Swiss Indoors: deux Canadiens out sur abandon en quarts de finale

Tennis    Actualisé le 24.10.2025 - 21:55

Deuxième finale de l'année pour Bencic

Deuxième finale de l'année pour Bencic

Tennis    Actualisé le 25.10.2025 - 08:29

Swiss Indoors: Fonseca en finale au terme d'une rencontre serrée

Swiss Indoors: Fonseca en finale au terme d'une rencontre serrée

Tennis    Actualisé le 25.10.2025 - 19:23

Un 10e Masters 1000 créé « dès 2028 » en Arabie saoudite

Un 10e Masters 1000 créé « dès 2028 » en Arabie saoudite

Tennis    Actualisé le 23.10.2025 - 16:09

Wawrinka s'incline en 8e de finale des Swiss Indoors

Wawrinka s'incline en 8e de finale des Swiss Indoors

Tennis    Actualisé le 23.10.2025 - 21:34

WTA Tokyo: Bencic s'envole pour sa troisième demi-finale de l'année

WTA Tokyo: Bencic s'envole pour sa troisième demi-finale de l'année

Tennis    Actualisé le 24.10.2025 - 13:29

Swiss Indoors: deux Canadiens out sur abandon en quarts de finale

Swiss Indoors: deux Canadiens out sur abandon en quarts de finale

Tennis    Actualisé le 24.10.2025 - 21:55