Le no 1 mondial Carlos Alcaraz blessé et forfait

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz, blessé à la jambe droite, a déclaré forfait mardi pour la phase finale de Coupe Davis à Bologne. Ceci à deux jours d'un quart relevé pour l'Espagne contre la Tchéquie.

'Je suis vraiment désolé d'annoncer que je ne pourrai pas jouer', a écrit sur son compte X/Twitter la principale tête d'affiche du 'Final 8' de la compétition, expliquant souffrir d'un 'oedème (...) à la jambe droite' deux jours après la finale du Masters de Turin perdue contre son grand rival Jannik Sinner (2e), durant laquelle il avait contracté cette blessure.

/ATS