Le no 1 mondial Carlos Alcaraz blessé et forfait

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz, blessé à la jambe droite, a déclaré forfait mardi pour la phase ...
Le no 1 mondial Carlos Alcaraz blessé et forfait

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz blessé et forfait

Photo: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz, blessé à la jambe droite, a déclaré forfait mardi pour la phase finale de Coupe Davis à Bologne. Ceci à deux jours d'un quart relevé pour l'Espagne contre la Tchéquie.

'Je suis vraiment désolé d'annoncer que je ne pourrai pas jouer', a écrit sur son compte X/Twitter la principale tête d'affiche du 'Final 8' de la compétition, expliquant souffrir d'un 'oedème (...) à la jambe droite' deux jours après la finale du Masters de Turin perdue contre son grand rival Jannik Sinner (2e), durant laquelle il avait contracté cette blessure.

/ATS
 

Actualités suivantes

Wawrinka/Bencic joueront la United Cup

Wawrinka/Bencic joueront la United Cup

Tennis    Actualisé le 17.11.2025 - 07:57

Masters ATP à Turin: Sinner bat Alcaraz en deux sets

Masters ATP à Turin: Sinner bat Alcaraz en deux sets

Tennis    Actualisé le 16.11.2025 - 20:55

Un double pour départager l'Argentine et la Suisse

Un double pour départager l'Argentine et la Suisse

Tennis    Actualisé le 16.11.2025 - 20:45

Masters ATP: une finale entre Alcaraz et Sinner

Masters ATP: une finale entre Alcaraz et Sinner

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 22:37

Articles les plus lus

BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie

BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 21:35

Masters ATP: une finale entre Alcaraz et Sinner

Masters ATP: une finale entre Alcaraz et Sinner

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 22:37

Un double pour départager l'Argentine et la Suisse

Un double pour départager l'Argentine et la Suisse

Tennis    Actualisé le 16.11.2025 - 20:45

Masters ATP à Turin: Sinner bat Alcaraz en deux sets

Masters ATP à Turin: Sinner bat Alcaraz en deux sets

Tennis    Actualisé le 16.11.2025 - 20:55

Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale

Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 16:45

BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie

BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 21:35

Masters ATP: une finale entre Alcaraz et Sinner

Masters ATP: une finale entre Alcaraz et Sinner

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 22:37

Un double pour départager l'Argentine et la Suisse

Un double pour départager l'Argentine et la Suisse

Tennis    Actualisé le 16.11.2025 - 20:45

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 04:01

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 22:57

Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale

Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 16:45

BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie

BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 21:35