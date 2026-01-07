Légère réduction de nombre de tournois obligatoires

L'ATP a annoncé une réduction du nombre de tournois obligatoires pour les meilleurs joueurs du circuit masculin. Ceux-ci se plaignent régulièrement d'un calendrier qu'ils jugent surchargé.

A compter de la saison 2026, les trente premiers joueurs du classement ATP à l'issue de la saison 2025 seront tenus de disputer au minimum quatre tournois de la catégorie ATP 500, contre cinq jusqu'à présent, a indiqué l'instance dans un communiqué de presse.

En outre, les participants à un Masters 1000 ou un ATP 500 qui déclareraient forfait en cours de tournoi 'en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant' ne se verront plus retirer les points acquis jusque-là dans le tournoi.

La participation aux Masters 1000 (les tournois les plus importants du circuit masculin après les quatre du Grand Chelem) et au Masters de Turin, qui réunit en fin de saison les huit meilleurs joueurs de la saison écoulée, reste en revanche obligatoire pour les meilleurs mondiaux.

Sur l'ensemble de la saison, le classement ATP des meilleurs joueurs mondiaux prendra donc en compte les résultats enregistrés dans 18 tournois, contre 19 jusqu'à présent. L'instance qui gère le circuit masculin entend ainsi introduire de la 'flexibilité dans le calendrier' des stars du circuit, qui ont publiquement dénoncé en 2025 les cadences actuelles du tennis mondial tout en disputant pour certains de lucratives exhibitions en parallèle du circuit ATP.

