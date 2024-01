Les malheurs d'Elina Svitolina

Malheureuse Elina Svitolina (no 19) ! Deux jours après son succès sur Viktorija Golubic, l'Ukrainienne n'a pas pu défendre ses chances à Melbourne.

Touchée au dos, Elina Svitolina a été contrainte à l'abandon lors de son huitième de finale face à Linda Noskova (WTA 50). Manipulée après le deuxième jeu, elle était incapable de servir. Elle a très vite renoncé pour accuser l'une des plus grandes désillusions de sa carrière.

Après sa victoire devant la no 1 mondiale Iga Swiatek samedi, Linda Noskova peut rêver à une finale. Mercredi, la Tchèque affrontera Dayana Yastremska (WTA 93) pour une place dans le dernier carré. La qualifiée ukrainienne s'est imposée 7-6 (8/6) 6-4 devant Victoria Azarenka (no 18) pour créer une surprise de plus dans ce haut du tableau du simple dames.

/ATS