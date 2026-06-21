Marketa Vondrousova suspendue quatre ans

L'ex-championne de Wimbledon Marketa Vondrousova est suspendue quatre ans, a annoncé lundi ...
Marketa Vondrousova suspendue quatre ans

Marketa Vondrousova suspendue quatre ans

Photo: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali

L'ex-championne de Wimbledon Marketa Vondrousova est suspendue quatre ans, a annoncé lundi l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA).

La Tchèque de 26 ans est sanctionnée pour avoir refusé un test antidopage en décembre 2025.

'En vertu des règles antidopage, la sanction infligée à une joueuse qui refuse de se soumettre à un contrôle doit être la même que celle qui lui aurait été infligée si elle avait été contrôlée positive', a indiqué l'ITIA dans un communiqué, en précisant que la suspension court jusqu'au 21 juin 2030.

Marketa Vondrousova, ex-no 6 mondial qui avait remporté Wimbledon en 2023, n'a plus joué sur le circuit WTA depuis le mois de janvier. Elle est actuellement classée 122e mondiale.

/ATS
 

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