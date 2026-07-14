Masarova sortie d'entrée à Athènes

Rebeka Masarova (WTA 166) a été sortie dès le 1er tour du WTA 250 d'Athènes.

La Bâloise s'est inclinée 4-6 6-2 7-6 (12/10) devant la Française Carole Monnet (WTA 205) mardi, après avoir manqué une balle de match.

Battue au 2e tour du Challenger de Contrexeville la semaine passée, Rebeka Masarova n'a donc pas su profiter d'un tirage au sort favorable sur les courts en dur de la capitale grecque. Elle n'a pas gagné le moindre match dans un tableau final sur le circuit principal depuis son accession au 3e tour du WTA 1000 de Rome en mai.

La Bâloise, qui aurait défié la double vainqueure de Grand Chelem Barbora Krejcikova (WTA 32) en cas de succès, a pourtant entamé idéalement cette partie. Largement dominée dans le deuxième set, elle a en outre trouvé les ressources pour effacer à deux reprises un break de retard dans la troisième manche.

Mais Rebeka Masarova a flanché dans le 'money time', après avoir pourtant mené 3/1 dans un jeu décisif interminable. Elle a alors perdu cinq points d'affilée, écartant ensuite trois balles de match consécutives avant de manquer elle-même une opportunité de conclure à 7/6.

Ce tie-break a d'ailleurs épousé un scénario improbable. Il a en effet été interrompu à 7/7 - pendant une vingtaine de minutes - en raison d'une panne dans le système électronique qui remplace les juges de ligne... Rebeka Masarova a ensuite effacé trois autres balles de match, avant de céder sur la septième.

/ATS