Masters 1000 de Shanghai: Vacherot s'impose

Valentin Vacherot (ATP 204) est allé au bout de son rêve. Le Monégasque a remporté le Masters 1000 de Shanghai en battant en finale son cousin français Arthur Rinderknech (ATP 54).

Vacherot, issu des qualifications, est ainsi devenu dimanche le joueur le moins bien classé à gagner un Masters 1000. Promis à la 40e place mondiale dans le prochain classement ATP, le droitier de 26 ans s'est imposé 4-6 6-3 6-3 sous les yeux de Roger Federer assis en tribune. Il a signé ainsi une neuvième victoire de rang à Shanghai qui fait de lui le premier Monégasque à remporter un tournoi sur le circuit ATP.

Le joueur le plus mal classé à avoir remporté un Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit masculin après ceux du Grand Chelem, était jusque-là Borna Coric. Le Croate était 152e mondial lors de son titre à Cincinnati en 2022.

Une semaine de rêve

Avant Vacherot, seuls quatre joueurs avaient ouvert leur palmarès sur le circuit ATP en gagnant un Masters 1000, une catégorie de tournois créée en 1990. Ces derniers jours, Vacherot était déjà devenu le premier joueur de la Principauté à atteindre les quarts, puis les demi-finales d'un tournoi du circuit principal.

Des qualifications au tableau final, le Monégasque a aligné neuf victoires de rang à Shanghai, s'offrant notamment une victoire de prestige contre Novak Djokovic (ATP 5) dans le dernier carré. De l'autre côté du filet, Rinderknech (30 ans) a lui aussi réalisé en Chine le meilleur parcours de sa carrière en Masters 1000. Il grimpera à la 28e place mondiale dans le prochain classement ATP.

