Masters ATP: une finale entre Alcaraz et Sinner

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz s'est qualifié pour la finale du Masters ATP à Turin. Il affrontera ...
Masters ATP: une finale entre Alcaraz et Sinner

Masters ATP: une finale entre Alcaraz et Sinner

Photo: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz s'est qualifié pour la finale du Masters ATP à Turin. Il affrontera dimanche Jannik Sinner, son grand rival italien et dauphin au classement.

Alcaraz a dominé le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 8) en deux sets, 6-2 6-4. Pour la première fois de sa carrière, 'Carlitos', qui avait été éliminé dès la phase de poules l'an dernier, peut prétendre au titre suprême de 'maître'.

Il a écoeuré Auger-Aliassime sans réponses face à la puissance et la précision des coups droits de l'Espagnol qui s'est imposé en une heure et 24 minutes de jeu. Mais pour décrocher son neuvième titre de l'année, le 25e de sa carrière à 22 ans, l'Espagnol va devoir faire tomber une montagne.

Il affrontera Sinner pour la sixième fois cette saison, à chaque fois en finale. L'Espagnol mène par quatre victoires à un au bilan de leurs confrontations en 2025. Mais l'Italien a impressionné depuis le début de la semaine.

/ATS
 

Actualités suivantes

BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie

BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 21:35

Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale

Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 16:45

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 22:57

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 04:01

Articles les plus lus

Carlos Alcaraz assuré de terminer 2025 comme no 1 mondial

Carlos Alcaraz assuré de terminer 2025 comme no 1 mondial

Tennis    Actualisé le 13.11.2025 - 22:19

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 04:01

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 22:57

Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale

Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 16:45

De Minaur reprend espoir, Alcaraz en demi-finales

De Minaur reprend espoir, Alcaraz en demi-finales

Tennis    Actualisé le 13.11.2025 - 16:07

Carlos Alcaraz assuré de terminer 2025 comme no 1 mondial

Carlos Alcaraz assuré de terminer 2025 comme no 1 mondial

Tennis    Actualisé le 13.11.2025 - 22:19

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 04:01

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 22:57

Alcaraz renverse Fritz et cueille un 2e succès à Turin

Alcaraz renverse Fritz et cueille un 2e succès à Turin

Tennis    Actualisé le 11.11.2025 - 23:35

Masters ATP: Auger-Aliassime débloque son compteur

Masters ATP: Auger-Aliassime débloque son compteur

Tennis    Actualisé le 12.11.2025 - 22:29

De Minaur reprend espoir, Alcaraz en demi-finales

De Minaur reprend espoir, Alcaraz en demi-finales

Tennis    Actualisé le 13.11.2025 - 16:07

Carlos Alcaraz assuré de terminer 2025 comme no 1 mondial

Carlos Alcaraz assuré de terminer 2025 comme no 1 mondial

Tennis    Actualisé le 13.11.2025 - 22:19