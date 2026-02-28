Medvedev sacré sans jouer à Dubai

Daniil Medvedev (ATP 11) a remporté samedi le tournoi ATP 500 de Dubai sans devoir disputer la finale.

L'ex-no 1 mondial a bénéficié du forfait de son adversaire pour le titre Tallon Griekspoor (ATP 25), blessé à la jambe gauche.

Alors que le match devait débuter à 19h00 heure locale, les organisateurs ont annoncé en milieu de journée sur le site du tournoi que le Néerlandais avait été déclaré 'inapte à jouer après une évaluation médicale'.

Griekspoor s'était fait mal en retombant au sol après un service, vendredi dans le premier set de sa demi-finale contre Andrey Rublev. Gêné ensuite dans ses déplacements, il avait malgré tout réussi à gagner le match 7-5 7-6 en s'appuyant sur sa qualité de service.

Tombeur de Stan Wawrinka au 2e tour de ce tournoi, Daniil Medvedev a remporté samedi un deuxième titre à Dubai (après 2023), et le 23e trophée de sa carrière. A 30 ans, l'ex-patron du circuit n'avait encore jamais réussi à gagner deux fois le même tournoi.

/ATS