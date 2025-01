Mensik sort Ruud au 2e tour à Melbourne

Tenant du titre et triple vainqueur du Geneva Open, Casper Ruud (ATP 6) a connu l'élimination dès le 2e tour de l'Open d'Australie. Mais sa défaite ne constitue qu'une demi-surprise.

D'une part, le Norvégien s'est incliné face à l'un des grands espoirs du circuit masculin, Jakub Mensik (ATP 48). Il a été battu 6-2 3-6 6-1 6-4 par le Tchèque de 19 ans, qui a servi le plomb en armant 22 aces et a lâché pas moins de 62 coups gagnants pour 'seulement' 35 fautes directes.

D'autre part, Casper Ruud n'a jamais été à l'aise à l'Open d'Australie. L'ex-no 2 mondial, triple finaliste en Grand Chelem (Roland-Garros 2022 et 2023, US Open 2022), n'a jamais dépassé le stade des 8es de finale à Melbourne, et n'y a gagné que huit matches en six apparitions dans le tableau final.

Jakub Mensik, qui forme avec Jiri Lehecka et Tomas Machac le nouveau trio de choc du tennis tchèque, confirme ainsi son excellente saison 2024. Il a disputé l'an dernier sa première finale ATP, à Doha en février, et a atteint quelques mois plus tard les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai en battant deux top 10 au passage.

/ATS