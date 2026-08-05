Monfils participera bien à l'US Open, son dernier Grand Chelem

Gaël Monfils a reçu une invitation pour disputer l'US Open. Ce sera son dernier grand Chelem ...
Monfils participera bien à l'US Open, son dernier Grand Chelem

Monfils participera bien à l'US Open, son dernier Grand Chelem

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Gaël Monfils a reçu une invitation pour disputer l'US Open. Ce sera son dernier grand Chelem avant de prendre sa retraite à la fin de la saison, a annoncé la Fédération française de tennis.

La FFT 'a décidé d'attribuer les invitations (wild-card) pour l'US Open 2026 à Léolia Jeanjean, actuellement 119e au classement WTA, et à Gaël Monfils, 347e au classement ATP', a indiqué l'instance, qui bénéficie d'un accord avec la fédération de tennis des Etats-Unis pour échanger des wild-cards entre Roland-Garros et l'US Open.

'Agé de 39 ans, Gaël Monfils participera à l'US Open pour la 18e fois', souligne la FFT, rappelant qu'il y avait atteint les demi-finales en 2016, son meilleur résultat en Grand Chelem avec une autre demie à Roland-Garros en 2008.

Monfils, lauréat de 13 titres individuels sur le circuit, avait fait de l'obtention d'une invitation pour l'US Open son 'but ultime' d'ici la fin de sa carrière.

'Je fêterai mes 40 ans au début du tournoi (le 1er septembre). Or, j'ai toujours dit que je voulais jouer, et être performant, jusqu'à mes 40 ans', a-t-il expliqué lundi à Montréal, où il disputera le 2e tour du Masters 1000 du Canada jeudi contre l'Américain Learner Tien.

/ATS
 

Actualités suivantes

Alcaraz également forfait pour Cincinnati

Alcaraz également forfait pour Cincinnati

Tennis    Actualisé le 05.08.2026 - 07:11

Golubic se hisse au 3e tour au WTA 1000 à Toronto

Golubic se hisse au 3e tour au WTA 1000 à Toronto

Tennis    Actualisé le 04.08.2026 - 21:13

Bencic affrontera Sloane Stephens au 2e tour à Toronto

Bencic affrontera Sloane Stephens au 2e tour à Toronto

Tennis    Actualisé le 04.08.2026 - 08:32

ATP Washington: Taylor Fritz remporte son 11e titre

ATP Washington: Taylor Fritz remporte son 11e titre

Tennis    Actualisé le 03.08.2026 - 23:09

Articles les plus lus

Victorieuse à Washington, Alexandra Eala écrit l'histoire

Victorieuse à Washington, Alexandra Eala écrit l'histoire

Tennis    Actualisé le 03.08.2026 - 20:07

ATP Washington: Taylor Fritz remporte son 11e titre

ATP Washington: Taylor Fritz remporte son 11e titre

Tennis    Actualisé le 03.08.2026 - 23:09

Bencic affrontera Sloane Stephens au 2e tour à Toronto

Bencic affrontera Sloane Stephens au 2e tour à Toronto

Tennis    Actualisé le 04.08.2026 - 08:32

Golubic se hisse au 3e tour au WTA 1000 à Toronto

Golubic se hisse au 3e tour au WTA 1000 à Toronto

Tennis    Actualisé le 04.08.2026 - 21:13

Pour Zverev, des sanctions n'empêcheraient pas l'absence de stars

Pour Zverev, des sanctions n'empêcheraient pas l'absence de stars

Tennis    Actualisé le 03.08.2026 - 08:51

Victorieuse à Washington, Alexandra Eala écrit l'histoire

Victorieuse à Washington, Alexandra Eala écrit l'histoire

Tennis    Actualisé le 03.08.2026 - 20:07

ATP Washington: Taylor Fritz remporte son 11e titre

ATP Washington: Taylor Fritz remporte son 11e titre

Tennis    Actualisé le 03.08.2026 - 23:09

Bencic affrontera Sloane Stephens au 2e tour à Toronto

Bencic affrontera Sloane Stephens au 2e tour à Toronto

Tennis    Actualisé le 04.08.2026 - 08:32

Golubic passe le 1er tour à Toronto

Golubic passe le 1er tour à Toronto

Tennis    Actualisé le 02.08.2026 - 23:05

La pluie joue les trouble-fête en Amérique du Nord

La pluie joue les trouble-fête en Amérique du Nord

Tennis    Actualisé le 03.08.2026 - 07:49

Pour Zverev, des sanctions n'empêcheraient pas l'absence de stars

Pour Zverev, des sanctions n'empêcheraient pas l'absence de stars

Tennis    Actualisé le 03.08.2026 - 08:51

Victorieuse à Washington, Alexandra Eala écrit l'histoire

Victorieuse à Washington, Alexandra Eala écrit l'histoire

Tennis    Actualisé le 03.08.2026 - 20:07