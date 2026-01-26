Musetti jouera un premier quart à Melbourne

Lorenzo Musetti (ATP 5) s'est qualifié lundi pour son premier quart de finale à l'Open d'Australie ...
Photo: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT

Lorenzo Musetti (ATP 5) s'est qualifié lundi pour son premier quart de finale à l'Open d'Australie. L'Italien a écarté l'Américain Taylor Fritz (ATP 9), tombeur de Stan Wawrinka samedi, 6-2 7-5 6-4.

'Je suis très fier. Je connais très bien Taylor, il m'a battu la dernière fois que nous nous sommes affrontés, à Turin' lors des Masters en novembre, a déclaré Lorenzo Musetti. 'Aujourd'hui (réd: lundi, je suis arrivé avec une autre mentalité et mon service a très bien fonctionné, je crois que je n'avais jamais réussi autant d'aces', a ajouté l'Italien, auteur de 13 aces lundi.

Pour son quatrième quart en Grand Chelem, après avoir atteint ce stade dans les trois autres tournois majeurs (Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open), Lorenzo Musetti affrontera mercredi le décuple vainqueur du tournoi Novak Djokovic (ATP 4). Ce dernier a bénéficié du forfait du Tchèque Jakub Mensik la veille de leur 8e de finale.

Novak Djokovic avait mis un terme au parcours de Lorenzo Musetti en demi-finales de Wimbledon en 2024, et l'Italien ne compte qu'une victoire contre le Serbe en dix duels livrés à ce jour (sur la terre battue de Roland-Garros en 2023). 'On a beaucoup joué l'un contre l'autre, et à chaque fois c'est pour moi une leçon: je repars en ayant toujours appris quelque chose qui peut me servir. C'est toujours un honneur de l'affronter', a commenté Musetti.

/ATS
 

