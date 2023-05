Nicolas Jarry succède à Casper Ruud au palmarès du Geneva Open

Nicolas Jarry (ATP 54) a remporté l'édition 2023 du Geneva Open.

Le Chilien s'est imposé 7-6 (7/1) 6-1 face à Grigor Dimitrov (ATP 33) samedi en finale sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives. Il grimpera ainsi aux alentours de la 35e place mondiale, soit le meilleur classement de sa carrière.

Sacré début mars sur 'sa' terre de Santiago, Nicolas Jarry (27 ans) a cueilli samedi son deuxième titre de l'année, le troisième au total sur le circuit principal. Il efface ainsi son cruel échec subi en 2019 en finale à Genève, où il avait manqué deux balles de titre face à Alexander Zverev.

Le Chilien - dont la carrière a été entachée et freinée par une suspension de onze mois pour dopage en 2020 - avait pu prendre sa revanche sur l'Allemand vendredi. Déjà tombeur du double tenant du titre Casper Ruud (ATP 4) jeudi en quart, il aura ainsi battu successivement les têtes de série no 1, 3 et 4 du tournoi!

Une seule baisse de régime

Nicolas Jarry a nettement dominé les débats samedi, s'appuyant notamment sur un service et un coup droit percutants. Il aurait même pu s'imposer plus largement, mais il a connu une grosse baisse de régime dans le set initial: il a ainsi perdu trois jeux consécutifs alors qu'il menait tranquillement 4-2.

Le Chilien n'a en revanche pas tremblé dans le jeu décisif de ce premier set, dont il a remporté les sept derniers points. Il a enfoncé le clou en gagnant les cinq premiers jeux de la seconde manche, avant de conclure cette partie sur sa première balle de match en claquant un service gagnant après 1h37' de jeu.

La disette se prolonge pour Dimitrov

Pour Grigor Dimitrov (32 ans), lequel a semblé bien fébrile samedi après-midi, la disette se prolonge en revanche. Le Bulgare n'a pas conquis le moindre trophée depuis son sacre dans le Masters ATP à la fin 2017... Il peut néanmoins se réjouir d'avoir disputé sa première finale depuis le mois de février 2018.

/ATS