Pas de Masters pour Bencic, battue en 8e à Wuhan

Belinda Bencic (WTA 15) ne disputera pas le Masters WTA de Ryad. Battue 7-6 (7/2) 6-4 par ...
Pas de Masters pour Bencic, battue en 8e à Wuhan

Pas de Masters pour Bencic, battue en 8e à Wuhan

Photo: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A.

Belinda Bencic (WTA 15) ne disputera pas le Masters WTA de Ryad.

Battue 7-6 (7/2) 6-4 par Iga Swiatek (WTA 2) jeudi en 8e de finale du WTA 1000 de Wuhan, la St-Galloise n'a plus aucune chance de faire partie des huit meilleures joueuses de la saison.

La championne olympique 2021, au repos la veille en raison du forfait d'Elise Mertens avant leur match du 3e tour, a manqué le coche dans le premier set. Elle s'est retrouvée à deux points du gain de cette manche initiale à 5-4 30/30 sur son service, après avoir perdu les trois premiers jeux du match.

Mais Belinda Bencic, qui restait sur une défaite sèche face à Ia Polonaise en demi-finale à Wimbledon (6-2 6-0), n'est pas parvenue à porter l'estocade. Nettement dominée au tie-break, elle a également eu sa chance dans le second set, menant 2-0. Mais Iga Swiatek a su serrer sa garde pour s'imposer en 2h08'.

Encore deux tournois à jouer

Sortie au même stade de la compétition à Pékin la semaine précédente, Belinda Bencic ne peut plus prétendre à une place dans les Finales WTA de Ryad (1er-8 novembre). Elle ne pointe qu'au 14e rang du classement établi en fonction des résultats de l'année avec près de 1500 points de retard sur la 8e de la Race, Jasmine Paolini.

Or, il ne restera plus que 1250 points à aller chercher en trois semaines de compétition à l'issue du tournoi de Wuhan. Et Belinda Bencic ne prévoyait de toute manière de s'aligner que dans les deux derniers WTA 500 de l'année, à Ningbo puis à Tokyo lors des deux prochaines semaines.

/ATS
 

Actualités suivantes

Vacherot, 204e mondial, est en demi-finale à Shanghai

Vacherot, 204e mondial, est en demi-finale à Shanghai

Tennis    Actualisé le 09.10.2025 - 14:41

Bencic en huitièmes de finale sans jouer à Wuhan

Bencic en huitièmes de finale sans jouer à Wuhan

Tennis    Actualisé le 08.10.2025 - 09:11

WTA 1000 de Wuhan: Belinda Bencic passe le 1er tour

WTA 1000 de Wuhan: Belinda Bencic passe le 1er tour

Tennis    Actualisé le 07.10.2025 - 11:49

Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Tennis    Actualisé le 06.10.2025 - 08:47

Articles les plus lus

Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Tennis    Actualisé le 05.10.2025 - 13:57

Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Tennis    Actualisé le 06.10.2025 - 08:47

WTA 1000 de Wuhan: Belinda Bencic passe le 1er tour

WTA 1000 de Wuhan: Belinda Bencic passe le 1er tour

Tennis    Actualisé le 07.10.2025 - 11:49

Bencic en huitièmes de finale sans jouer à Wuhan

Bencic en huitièmes de finale sans jouer à Wuhan

Tennis    Actualisé le 08.10.2025 - 09:11

Golubic en finale du tournoi de Suzhou

Golubic en finale du tournoi de Suzhou

Tennis    Actualisé le 04.10.2025 - 09:49

Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Tennis    Actualisé le 05.10.2025 - 13:57

Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Tennis    Actualisé le 06.10.2025 - 08:47

WTA 1000 de Wuhan: Belinda Bencic passe le 1er tour

WTA 1000 de Wuhan: Belinda Bencic passe le 1er tour

Tennis    Actualisé le 07.10.2025 - 11:49

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

Tennis    Actualisé le 03.10.2025 - 14:47

Djokovic réussit son retour après l'US Open

Djokovic réussit son retour après l'US Open

Tennis    Actualisé le 03.10.2025 - 15:25

Golubic en finale du tournoi de Suzhou

Golubic en finale du tournoi de Suzhou

Tennis    Actualisé le 04.10.2025 - 09:49

Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Tennis    Actualisé le 05.10.2025 - 13:57