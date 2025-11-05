Pegula bat Paolini avant le choc Gauff-Sabalenka

L'Américaine Jessica Pegula (WTA 5) a fait un grand pas vers la qualification pour les demi-finales du Masters WTA de Ryad. Elle a battu jeudi 6-2 6-3 l'Italienne Jasmine Paolini (8e), déjà éliminée.

Après avoir remporté deux de ses trois matches de poule dans le groupe Steffi Graf, la native de Buffalo se qualifiera pour le dernier carré si la no 1 mondiale Aryna Sabalenka bat Coco Gauff (3e) dans le second match de la journée.

Pegula passera aussi en demi-finales si sa compatriote Gauff, tenante du titre à Ryad, s'impose en deux manches contre la Bélarusse.

Si la lauréate de Roland-Garros gagne en trois manches contre Sabalenka, l'identité des deux qualifiées pour les demi-finales sera déterminée par le pourcentage de jeux remportés par chaque joueuse depuis le début du tournoi.

Mercredi, la Kazakhe Elena Rybakina (6e) s'était assurée de finir en tête du groupe Serena Williams en gagnant un troisième match de poule. L'Américaine Amanda Anisimova (4e) a terminé deuxième de la poule en battant la no 2 mondiale Iga Swiatek.

En demi-finales, Elena Rybakina affrontera la joueuse classée deuxième de la poule Steffi Graf tandis qu'Anisimova se mesurera à la joueuse classée première.

/ATS