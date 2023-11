Premier objectif atteint pour Djokovic à Turin

Novak Djokovic a atteint son premier objectif dès son entrée en lice dans le Masters ATP de Turin.

Vainqueur 7-6 (7/4) 6-7 (1/7) 6-3 de Holger Rune après plus de trois heures de jeu dimanche soir, il est assuré de finir l'année à la première place mondiale.

Pour la huitième fois dans sa carrière, le Serbe (36 ans) terminera la saison au sommet du classement ATP. S'il détenait déjà le record dans ce domaine depuis 2021, il en a ajouté un autre à sa longue liste: il va devenir le premier dans l'histoire à atteindre les 400 semaines sur le trône de no 1 mondial.

'Ce match était important pour moi, il y avait pas mal d'enjeu, c'est aussi pour cela que j'ai ressenti pas mal d'émotions', a analysé Novak Djokovic, qui ne peut plus être rattrapé par son dauphin, l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui joue son premier match lundi à Turin.

Holger Rune l'a poussé dans ses retranchements et à bout, au point de briser deux de ses raquettes d'un coup de pied rageur. 'Il frappait bien la balle, il servait très bien, il m'a vraiment posé des problèmes (...) Dès le premier jeu, j'ai senti que cela allait être un match long et qu'il pouvait me battre', a reconnu Nole, vainqueur de trois des quatre Majeurs de l'année.

Place à l'autre objectif

Novak Djokovic, qui a signé sa 19e victoire consécutive dimanche, va pouvoir se tourner vers son second objectif de la semaine: remporter les Masters ATP pour la septième fois, ce qui serait un autre record. Cela devra passer par une victoire face à l'Italien Jannik Sinner mardi dans une ambiance qui s'annonce incandescente.

