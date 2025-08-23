Quatre Suisses en lice dimanche

Quatre des six Suisses en lice dans les tableaux de simple de l'US Open joueront leur 1er tour ...
Photo: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

Quatre des six Suisses en lice dans les tableaux de simple de l'US Open joueront leur 1er tour dès dimanche. Rebeka Masarova (WTA 109) aura même les honneurs du Stade Arthur Ashe.

La Bâloise affrontera Aryna Sabalenka, tenante du titre à New York et no 1 mondial, dans le deuxième match programmé sur le plus grand court de tennis du monde soit vers 20h heure suisse. Il s'agira du deuxième duel entre les deux femmes, la Bélarusse ayant gagné le premier il y a deux mois sur le gazon de Berlin.

Jil Teichmann (WTA 85) se frottera pour sa part à l'Américaine Caty McNally (WTA 103) vers 19h heure suisse, alors que Belinda Bencic (WTA 18) démarrera son tournoi face à la qualifiée Zhang Shuai (WTA 114) en 'night session' sur le Stadium 17, quatrième plus grand court du complexe de Flushing Meadows.

Issu des qualifications, Jérôme Kym (ATP 176) disputera son premier match dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem dimanche également. L'Argovien affrontera l'Américain Ethan Quinn (ATP 81) vers 21h heure suisse, sur le court no 12, dans la foulée du match de Jil Teichmann.

