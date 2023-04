Rafael Nadal ne jouera pas le tournoi de Monte-Carlo

Rafael Nadal ne disputera pas le tournoi sur terre battue de Monte-Carlo (9-16 avril). L'Espagnol a expliqué sur Twitter être insuffisamment remis de sa blessure à la jambe gauche.

'Je ne suis pas encore prêt à concourir au plus haut niveau, je ne pourrai pas jouer dans l'un des tournois les plus importants de ma carrière, Monte-Carlo', a écrit l'ancien no 1 mondial, retombé au 14e rang du classement de l'ATP.

L'Espagnol, âgé de 36 ans, n'a plus joué en compétition depuis sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie, mi-janvier. Il a gagné 11 fois le tournoi organisé en Principauté, mais plus depuis 2018.

/ATS