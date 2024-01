Retour gagnant pour Naomi Osaka à Brisbane

Ex-no 1 mondial, Naomi Osaka a remporté son premier match après plus d'un an d'absence lundi.

La Japonaise s'est imposée de haute lutte face à l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 83) au 1er tour du WTA 500 de Brisbane, 6-3 7-6 (11/9) en 1h47' de jeu.

'J'étais très nerveuse, mais j'étais contente d'être là', a déclaré Naomi Osaka, qui n'avait plus joué depuis septembre 2022, confrontée notamment à des soucis de santé mentale, et qui a par ailleurs eu un enfant en juillet.

Son début de match fut idéal, avec un premier break réalisé d'entrée et un second pour boucler la première manche. Le deuxième set fut plus accroché, Naomi Osaka manquant ainsi l'occasion de conclure au moment de servir à 5-4. Elle a même dû écarter deux balles de set au tie-break, forçant la décision sur sa troisième balle de match.

La Japonaise a souligné que la maternité avait changé sa vision du jeu et qu'elle s'était sentie trop isolée des fans et des autres joueuses auparavant. 'Les deux dernières années où j'ai joué avant d'avoir ma fille, je n'ai pas rendu autant d'amour qu'on ne m'en a donné', a-t-elle estimé. 'J'ai vraiment l'impression que c'est ce que je veux faire désormais. J'apprécie vraiment que les gens viennent m'encourager'.

/ATS