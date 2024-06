Riedi et Ritschard passent un tour en qualifs, Hüsler out

Leandro Riedi et Alexander Ritschard ont passé le cap du premier tour des qualifications de Wimbledon lundi. En revanche, Marc-Andrea Hüsler est déjà éliminé.

Ritschard (ATP 178) a signé une belle performance pour écarter l'Argentin Pedro Cachin (ATP 117), tête de série no 15 des qualifications. Le natif de Zurich a effacé un break dans la première manche avant de s'imposer 7-6 (7/5) 6-3 et défiera le vainqueur du duel entre Otto Virtanen (FIN) et Franco Agamenone (ITA) au deuxième des trois tours des qualifications.

Leandro Riedi (ATP 138) s'est lui aussi solidement imposé devant un autre Argentin, Juan Pablo Ficovich (ATP 222), en deux sets, 6-0 7-6 (7/1). Le Thurgovien de 22 ans affrontera l'Américain Patrick Kypson (ATP 142) au prochain tour.

Quant à Marc-Andrea Hüsler (ATP 204), il fini par craquer contre le serveur-volleyeur américain Maxime Cressy (ATP 176) malgré le gain du premier set. Le Zurichois n'a pas réussi à confirmer un break qui aurait pu être décisif dans la troisième manche et s'est finalement incliné 7-6 (7/3) 3-6 5-7.

Les dames entrent en lice mardi

Les qualifications féminines, qui débutent mardi, verront trois Suissesses tenter de rejoindre le tableau principal. Au premier tour, Céline Naef (WTA 173) et Jil Teichmann (WTA 197) affronteront chacune une Ukrainienne, respectivement Katarina Zavatska (WTA 200) et Daria Snigur (WTA 131), quant à Simona Waltert (WTA 227), elle se mesurera à l'Américaine Clervie Ngounoue (WTA 384). A noter que Naef et Teichmann pourraient se retrouver face à face au deuxième tour en cas de victoire mardi.

/ATS