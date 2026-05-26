Roland-Garros: Bencic au 3e tour sans trembler

Les Suissesses sont toujours irrésistibles à Roland-Garros. Belinda Bencic (WTA 11) et Viktorija Golubic (WTA 82) se sont qualifiées mercredi pour le 3e tour de Roland-Garros.

Sous une chaleur accablante, Bencic n'a guère laissé de place au suspense, malgré la perte de son service à deux reprises dans le premier set. La St-Galloise a battu mercredi l'Américaine Caty McNally (WTA 63) 6-4 6-0 en 1h26.

Après avoir emporté la manche à la faveur d'un 3e break 6-4, elle n'a laissé que des miettes à son adversaire, qu'elle jouait pour la première fois. La Suissesse a conclu les échanges sur un 6-0, acquis en seulement 31 minutes.

La vainqueure de l'édition junior du tournoi de la Porte d'Auteuil en 2013 a pu compter sur son service pour l'emporter, elle qui a affiché 73% de réussite sur sa première balle. Au tour suivant, elle tentera d'aligner un 3e succès de rang sur terre battue, une performance qu'elle n'a plus réalisée depuis le WTA 1000 de Madrid l'an dernier.

En atteignant une troisième fois le 3e tour après 2019 et 2022, la St-Galloise égale son meilleur résultat à Paris. Elle y affrontera l'Américaine Peyton Stears (WTA 78), vainqueure du WTA 250 d'Austin en février 2026.

Une première pour Golubic

Pour la première fois au troisième tour à Roland-Garros, Golubic ne s'était plus hissé à ce stade dans un tournoi de Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2024. Au terme d'un match décousu, la Zurichoise a battu mercredi l'Américaine Alycia Parks (WTA 79) 6-2 6-2 en 1h03.

La droitière de 33 ans a effectué un départ canon, menant jusqu'à 5-0 avant de concéder son service pour la première fois. Face à une adversaire coupable de 43 erreurs directes sur la partie, Golubic a tout de même perdu son engagement une seconde fois d'entrée dans la 2e manche, avant de filer vers un succès aisé.

Une victoire au tour suivant face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 15) ou l'Américaine Katie (WTA 108) lui permettraient de réaliser sa meilleure performance dans l'un des quatre tournois majeurs.

/ATS