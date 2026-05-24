Roland-Garros: Bencic en lice dès 12h sur le Central

Belinda Bencic (WTA 11) est la seule des six représentants de Swiss Tennis en lice dans le ...
Roland-Garros: Bencic en lice dès 12h sur le Central

Roland-Garros: Bencic en lice dès 12h sur le Central

Photo: KEYSTONE/EPA/CHEMA MOYA

Belinda Bencic (WTA 11) est la seule des six représentants de Swiss Tennis en lice dans le tableau principal à entamer Roland-Garros dimanche. La St-Galloise a les honneurs du Court Philippe-Chatrier.

La championne olympique 2021 ouvrira même les feux sur le court central de la Porte d'Auteuil, dès 12h, Elle affrontera pour la première fois l'Autrichienne Sinja Kraus (WTA 101), issue des qualifications sur la terre battue parisienne.

Belinda Bencic, qui espère franchir enfin le cap du 3e tour à Roland-Garros, partira avec les faveurs de la cote. Mais elle se méfiera d'une joueuse de 24 ans qui a enchaîné trois victoires en qualifications dont une face à la Schwytzoise Céline Naef.

Le choc de cette première journée a été programmé en 'night session' sur ce même Court Philippe-Chatrier, à 20h15. Il mettra aux prises l'homme aux 24 titres du Grand Chelem Novak Djokovic au puissant Français Giovanni Mpetshi-Perricard.

/ATS
 

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