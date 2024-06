Roland-Garros: finale inédite cet après-midi

Carlos Alcaraz et Alexander Zverev s'affronteront cet après-midi dès 15h00 en finale du simple messieurs de Roland-Garros. Tous deux piaffent depuis des années devant la coupe des Mousquetaires.

Le vainqueur sera le premier nouveau champion du French Open depuis Stan Wawrinka en 2015. En outre, pour la première fois depuis 2004, une finale à Roland-Garros se jouera sans aucun des membres du Big 3 composé de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Les deux derniers étaient pourtant bien dans le tableau. Les temps changent et au terme d'une longue quinzaine qui a vu l'élimination de Nadal au premier tour - par Zverev - et le forfait sur blessure de Djokovic avant son quart de finale, ce sont donc le jeune Alcaraz (21 ans) et le plus expérimenté Zverev (27 ans) qui se battront pour le titre.

Deux titres à zéro

Le passé parle largement en faveur de l'Espagnol: le Murcien a remporté à l'US Open 2022 la première finale de Grand Chelem qu'il a jouée et a ensuite gagné Wimbledon 2023 en battant en finale avec un mental hors du commun le maître des lieux Djokovic, imbattable sur le gazon londonien depuis sa défaite en quarts en 2017 (soit 34 matches gagnés d'affilée).

En face, l'Allemand n'a joué qu'une finale en Grand Chelem, à l'US Open 2020, qu'il a perdue. En plein covid, dans un stade Arthur-Ashe vide de ses 25'000 spectateurs habituels, personne n'a pu voir de visu à quel point l'Allemand, face à Dominic Thiem, avait été paralysé par l'enjeu. 'J'étais à deux points du match, mais je n'étais pas prêt à gagner un tel tournoi. Je n'étais pas assez mature. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, je ne suis plus un enfant. Si je ne gagne pas cette fois, alors quand ?', affirme Zverev.

/ATS