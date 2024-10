Rublev et Ruud en têtes d'affiche aux Swiss Indoors

Toujours en lice pour une place au Masters de Turin, Andrey Rublev et Casper Ruud sont les principales têtes d'affiche - et les deux seuls top 10 en lice - aux Swiss Indoors de Bâle.

Mais les projecteurs seront aussi braqués sur les trois Suisses présents dans le tableau principal.

Respectivement demi-finaliste et quart de finaliste à Stockholm cette semaine, Stan Wawrinka et Dominic Stricker sont tous deux parvenus pour la première fois de l'année à gagner deux matches d'affilée. Ils espèrent forcément confirmer ce regain de forme devant leur public.

Troisième Helvète en lice, Jérôme Kym a décroché son ticket en battant le junior bâlois Henry Bernet (ATP 940) au 2e tour des qualifications. L'Argovien, vainqueur de deux titres Challenger cette année, rêve de franchir un nouveau palier à l'occasion de son premier match dans un tournoi ATP.

Jérôme Kym défiera Ugo Humbert (ATP 16) lundi dès 14h. Quant à Stan Wawrinka et à Dominic Stricker, ils affronteront respectivement Adrian Mannarino (ATP 56) et Tallon Griekspoor (ATP 37) au 1er tour. Le gaucher bernois, quart de finaliste l'an dernier, joue gros: il remet 90 points en jeu, après en avoir glané 50 à Stockholm.

Cinq places à attribuer pour le Masters

Tête de série no 1 du tableau, Andrey Rublev en découdra avec le Portugais Nuno Borges pour son entrée en lice. La tête de série no 2 Casper Ruud se mesurera pour sa part à l'Espagnol Roberto Bautista Agut au 1er tour. Le Russe et le Norvégien sont respectivement 8e et 7e à la Race, le classement qualificatif pour le Masters.

La lutte pour les cinq tickets encore disponibles pour ces Finales ATP battra d'ailleurs son plein à Bâle comme à Vienne, qui accueille également un ATP 500 cette semaine. Tête de série no 3 dans la cité rhénane et 12e de la Race, Stefanos Tsitsipas devra ainsi frapper un grand coup, tout comme la tête de série no 4 Holger Rune.

