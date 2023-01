Ruud chute également au 2e tour

Tête de série no 2 du tableau, Casper Ruud a connu l'élimination au 2e tour de l'Open d'Australie, comme Rafael Nadal (no 1) 24 heures plus tôt. Le Norvégien a subi la loi de Jenson Brooksby (ATP 39).

Finaliste à Roland-Garros et à l'US Open en 2022, Casper Ruud s'est incliné 6-3 7-5 6-7 (4/7) 6-2 devant l'espoir américain de 22 ans, après 3h55' de jeu. Il a sauvé trois balles de match dans la troisième manche, à 5-3, mais n'a rien pu faire dans le quatrième set face à un joueur qui a armé 50 coups gagnants au total.

'Casper est un guerrier, mais j'avais confiance en mon jeu et je suis venu tenter ma chance à fond. Je suis très fier de la force mentale dont j'ai fait preuve après avoir perdu le troisième set', a commenté Jenson Brooksby, qui s'était révélé à l'été 2021 en se hissant en 8es de finale de l'US Open.

/ATS