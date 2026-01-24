Sabalenka bousculée mais qualifiée pour les 8es

Aryna Sabalenka (WTA 1) a souffert vendredi dans son 3e tour de l'Open d'Australie. Bousculée ...
Photo: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH

Aryna Sabalenka (WTA 1) a souffert vendredi dans son 3e tour de l'Open d'Australie.

Bousculée par l'Autrichienne Anastasia Potapova (WTA 55), la Bélarusse s'est imposée 7-6 (7/4) 7-6 (9/7) en 2h02 pour se hisser en 8es de finale.

'Elle a joué incroyablement bien, j'étais en permanence sur les talons. Je ne sais pas ce qui a fait basculer le match... c'est magique', a commenté Aryna Sabalenka, qui a remporté ses 19e et 19e tie-breaks d'affilée dans le cadre des tournois du Grand Chelem.

Auteure de 44 fautes directes vendredi, la Bélarusse de 27 ans est revenue de loin dans le second jeu décisif. Elle a ainsi dû écarter quatre balles d'égalisation à un set partout, dont trois d'affilée à 6/3, avant de conclure sur sa première balle de match.

Programmé dans la Rod Laver Arena juste après Aryna Sabalenka, le no 1 mondial du tennis masculin Carlos Alcaraz a vécu une après-midi bien plus tranquille. En quête du seul titre majeur manquant à son palmarès, l'Espagnol a dominé le fantasque gaucher français Corentin Moutet (ATP 37) 6-2 6-4 6-1 en 2h05 au 3e tour.

Carlos Alcaraz, qui se frottera à l'Américain Tommy Paul (ATP 20) dimanche pour une place en quarts de finale, a joué à se faire peur au deuxième set. Après avoir pris le large (3-0), il a ainsi concédé quatre jeux d'affilée. Mais sa réaction fut cinglante, puisqu'il a lui-même empoché six jeux de suite dans la foulée.

/ATS
 

