Sabalenka dans la douleur en 8e de finale

La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a souffert pour décrocher son billet pour les 8e de finale à Rome face à l'Américaine Sofia Kenin (31e). Elle s'est imposée 3-6 6-3 6-3 après 2h09 de jeu.

La Bélarusse est la grande favorite du tournoi romain après l'élimination de la tenante du titre et no 2 mondiale Iga Swiatek samedi. Elle sera opposée au prochain tour à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (27e) qui a battu plus tôt la Canadienne Leylah Fernandez (26e) 6-4 6-2.

'Cela a été un match très compliqué, il a fallu se battre pour s'en sortir', a déclaré la Bélarusse, qui avait perdu leur précédent duel sur terre battue, précisément à Rome en 2023. Depuis le début de la saison, Sabalenka a remporté trois titres (Brisbane, Miami et Madrid) et disputé six finales.

Alors qu'elle vise son premier sacre à Roland-Garros (25 mai-8 juin), Sabalenka est particulièrement en forme: elle a atteint les finales des quatre derniers tournois qu'elle a disputés (Indian Wells, Miami, Stuttgart, Madrid).

/ATS