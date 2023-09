Sabalenka dans le dernier carré

Aryna Sabalenka (no 2) poursuit tranquillement sa route à l'US Open. La Bélarusse s'est hissée dans le dernier carré en dominant la chinoise Qinwen Zheng (no 23) 6-1 6-4 en 73'.

La lauréate du dernier Open d'Australie disputera ainsi sa cinquième demi-finale consécutive en Grand Chelem, la septième au total. Elle abordera en totale confiance son prochain match, elle qui n'a lâché que 21 jeux en cinq parties disputées depuis le début de cette quinzaine new-yorkaise.

Aryna Sabalenka (25 ans) a survolé les débats face à Qinwen Zheng, qui disputait à 20 ans sa première demi-finale majeure. Elle menait ainsi 5-0 après moins de 20' de jeu. Plus relâchée dans la deuxième manche, Qinwen Zheng a offert une plus nette résistance, concédant une seule fois son service. Mais la Chinoise ne s'est pas offert la moindre balle de break dans cette partie.

Stoppée par Karolina Muchova à Roland-Garros et par Ons Jabeur à Wimbledon en demi-finales, la Bélarusse affrontera Marketa Vondrousova (no 10) ou Madison Keys (no 17) jeudi soir pour une place en finale. A noter qu'elle est la première joueuse depuis Serena Williams en 2016 à atteindre le dernier carré des quatre Majeurs de l'année.

