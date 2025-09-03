Sabalenka en demi-finale sans jouer

Aryna Sabalenka (no 1) s'est qualifiée mardi sans jouer pour les demi-finales de l'US Open ...
date 2025-09-03
Sabalenka en demi-finale sans jouer



Photo: KEYSTONE/AP/Pamela Smith

Aryna Sabalenka (no 1) s'est qualifiée mardi sans jouer pour les demi-finales de l'US Open.

La Bélarusse a bénéficié du forfait de son adversaire en quarts, la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 60).

Lauréate de l'édition 2023 de Wimbledon, Marketa Vondrousova 's'est retirée du tableau de simple en raison d'une blessure', ont affirmé dans un communiqué de presse les organisateurs du dernier Grand Chelem de la saison, sans plus de précisions.

Tenante du titre à Flushing Meadows, Aryna Sabalenka affrontera jeudi dans le dernier carré l'Américaine Jessica Pegula, qu'elle avait battue en finale en 2024. Elle reste sur un échec en demi-finale de Grand Chelem, à Wimbledon où elle avait subi la loi d'Amanda Anisimova.

/ATS
 

