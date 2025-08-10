Sabalenka s'en sort en plus de 3h contre Raducanu

Aryna Sabalenka a dû batailler contre Emma Raducanu au 3e tour du WTA 1000 de Cincinnati lundi ...
Sabalenka s'en sort en plus de 3h contre Raducanu

Sabalenka s'en sort en plus de 3h contre Raducanu

Photo: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN

Aryna Sabalenka a dû batailler contre Emma Raducanu au 3e tour du WTA 1000 de Cincinnati lundi. Elle a finalement fait plier la Britannique en trois sets, 7-6 (7/3) 4-6 7-6 (7/5), après 3h12' de jeu.

Les deux joueuses ont proposé un match très serré, la tension culminant lors du huitième jeu de la troisième manche, long de 23 minutes, lors duquel Raducanu (22 ans, WTA 39) a eu besoin de neuf balles de jeu pour s'en sortir après avoir sauvé quatre balles de break.

Solide dans les tie-breaks

La Bélarusse âgée de 27 ans aura su maîtriser les deux tie-breaks de la partie, quand Raducanu a dominé le deuxième set grâce à la qualité de son service (aucune balle de break à sauver dans cette manche).

Une erreur de Raducanu sur une attaque à mi-court a offert un petit avantage à Sabalenka dans l'ultime tie-break (4-2), avant que la Britannique ne revienne à 4-4.

Mais un service gagnant, un bel enchaînement à la volée puis un ace sur sa deuxième balle de match après 3h12' de jeu ont envoyé Sabalenka en huitièmes de finale, où elle jouera contre l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (22 ans, WTA 42).

Swiatek profite d'un forfait

La Polonaise Iga Swiatek, numéro 3 mondiale, était déjà certaine d'atteindre les huitièmes de finale, ayant profité du forfait de l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 27), touchée au poignet droit.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bencic s'incline au 2e tour à Cincinnati

Bencic s'incline au 2e tour à Cincinnati

Tennis    Actualisé le 10.08.2025 - 19:19

Issue des qualifications, Riedi s'incline au 1er tour à Cincinnati

Issue des qualifications, Riedi s'incline au 1er tour à Cincinnati

Tennis    Actualisé le 09.08.2025 - 07:15

Venus Williams sortie au 1er tour à Cincinnati

Venus Williams sortie au 1er tour à Cincinnati

Tennis    Actualisé le 08.08.2025 - 06:55

Grande première en Masters 1000 pour Ben Shelton

Grande première en Masters 1000 pour Ben Shelton

Tennis    Actualisé le 08.08.2025 - 06:45

Articles les plus lus

Grande première en Masters 1000 pour Ben Shelton

Grande première en Masters 1000 pour Ben Shelton

Tennis    Actualisé le 08.08.2025 - 06:45

Venus Williams sortie au 1er tour à Cincinnati

Venus Williams sortie au 1er tour à Cincinnati

Tennis    Actualisé le 08.08.2025 - 06:55

Victoria Mboko va au bout de son rêve

Victoria Mboko va au bout de son rêve

Tennis    Actualisé le 08.08.2025 - 06:57

Issue des qualifications, Riedi s'incline au 1er tour à Cincinnati

Issue des qualifications, Riedi s'incline au 1er tour à Cincinnati

Tennis    Actualisé le 09.08.2025 - 07:15

Khachanov affrontera Shelton en finale à Toronto

Khachanov affrontera Shelton en finale à Toronto

Tennis    Actualisé le 07.08.2025 - 07:15

Grande première en Masters 1000 pour Ben Shelton

Grande première en Masters 1000 pour Ben Shelton

Tennis    Actualisé le 08.08.2025 - 06:45

Venus Williams sortie au 1er tour à Cincinnati

Venus Williams sortie au 1er tour à Cincinnati

Tennis    Actualisé le 08.08.2025 - 06:55

Victoria Mboko va au bout de son rêve

Victoria Mboko va au bout de son rêve

Tennis    Actualisé le 08.08.2025 - 06:57

Fritz domine Rublev pour passer en demi-finale

Fritz domine Rublev pour passer en demi-finale

Tennis    Actualisé le 06.08.2025 - 09:03

La sensation Mboko en finale contre Osaka

La sensation Mboko en finale contre Osaka

Tennis    Actualisé le 07.08.2025 - 07:07

Khachanov affrontera Shelton en finale à Toronto

Khachanov affrontera Shelton en finale à Toronto

Tennis    Actualisé le 07.08.2025 - 07:15

Victoria Mboko va au bout de son rêve

Victoria Mboko va au bout de son rêve

Tennis    Actualisé le 08.08.2025 - 06:57