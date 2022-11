Sabalenka surprend Swiatek et défiera Garcia en finale

Aryna Sabalenka (no 7) a signé l'exploit de battre Iga Swiatek (no 1) dimanche en demi-finale du Masters WTA de Fort Worth. La Bélarusse affrontera Caroline Garcia (no 6) lundi en finale.

La puissance de frappe d'Aryna Sabalenka, qui se laisse parfois submerger par le stress dans les grands matches, a fini par faire rompre Iga Swiatek. Battue à quatre reprises par la Polonaise en quatre duels livrés en 2022, elle s'est imposée 6-2 2-6 6-1.

Iga Swiatek semblait elle n'avoir plus d'essence dans son réservoir, au bout d'une saison de rêve dans laquelle elle a régné en patronne après la retraite-surprise d'Ashleigh Barty. Elle a conquis huit titres dont deux Majeurs (Roland-Garros et US Open), et remporté 37 matches d'affilée au printemps.

A Fort Worth, Iga Swiatek avait continué d'impressionner en balayant ses trois adversaires de groupe, dont Caroline Garcia en deux sets secs, au point qu'on ne voyait pas comment ce Masters pourrait lui échapper. Et pourtant, c'est bien Aryna Sabalenka que retrouvera Caroline Garcia en finale.

Une Caroline Garcia qui a surclassé la Grecque Maria Sakkari (no 5) 6-3 6-2 en réalisant son match le plus abouti du tournoi. Toujours aussi agressive, elle a constamment mis son adversaire sur le reculoir et souvent à la faute. La Française de 29 ans visera lundi soir, comme Aryna Sabalenka, le plus beau titre de sa carrière.

/ATS