Sebastian Korda sur les traces de son père

Finaliste malheureux il y douze jours à Adelaide face à Novak Djokovic, Sebastian Korda (no 29) a enfin vu la lumière Il a éliminé Daniil Medvedev (no 7) en 16e de finale de l'Open d'Australie.

A un point du titre contre Novak Djokovic, l'Américain de 22 ans s'est imposé 7-6 (9/7) 6-3 7-6 (7/4) face au Russe, finaliste des deux dernières éditions du tournoi. Ce succès ne souffre aucune discussion. Face à un adversaire qui a toutes les peines du monde à digérer son incroyable défaite face à Rafael Nadal l'an dernier sur cette même Rod Laver Arena, Sebastian Korda a produit le meilleur tennis. Un jeu tourné vers l'offensive qui n'a laissé aucun répit à Daniil Medvedev.

Avec ce succès, Sebastian Korda se profile comme l'un des grands outsiders du tournoi, un tournoi que son père Petr avait remporté en 1998. Dans un haut du tableau qui ne compte plus désormais un seul vainqueur en Grand Chelem, le fils de Petr a les moyens d'aller très loin. Son prochain tour l'opposera au Polonais Hubert Hurkacz (no 10), victorieux en cinq sets de Denis Shapovalov (no 20). Entraîné depuis le début de l'année par Radek Stepanek, qui fut l'élève de Petr Korda, l'Américain ne doit aujourd'hui se fixer que le ciel comme limite.

/ATS