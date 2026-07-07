Serena Williams aimerait jouer un tournoi avant l'US Open

De retour sur le circuit à 44 ans, l'ex-no 1 mondial Serena Williams 'aimerait jouer un tournoi ...
Serena Williams aimerait jouer un tournoi avant l'US Open

Serena Williams aimerait jouer un tournoi avant l'US Open

Photo: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN

De retour sur le circuit à 44 ans, l'ex-no 1 mondial Serena Williams 'aimerait jouer un tournoi avant l'US Open'.

Sa coach Rennae Stubbs l'a affirmé une semaine après la défaite de l'Américaine au 1er tour de Wimbledon, son premier match de simple depuis près de quatre ans.

Revenue sur le circuit début juin, Serena Williams a disputé deux matches de double au Queen's et à Berlin, glanant une victoire, avant de perdre en trois sets contre l'Australienne Maya Joint (87e mondiale) dès son entrée en lice en simple à Wimbledon.

Blessée à un genou lors de ce premier match de simple depuis sa défaite au 3e tour de l'US Open 2022, la joueuse aux 23 titres en Grand Chelem avait ensuite déclaré forfait pour le tournoi de double de Wimbledon, qu'elle devait disputer avec sa soeur Venus.

Dispensée de conférence de presse après sa défaite contre Joint en raison de sa blessure, Serena Williams ne s'était pas exprimée sur les prochains tournois qu'elle pourrait disputer. 'Je la laisserai parler elle-même de la façon dont elle se sent, mais je sais qu'elle aimerait essayer de jouer un tournoi avant l'US Open', a déclaré Rennae Stubbs mardi lors d'un point presse à Wimbledon.

'Son objectif est de continuer'

'Elle ne veut pas refaire ce qu'elle a fait ici et directement disputer le simple à l'US Open' sans avoir joué de match de préparation, a poursuivi l'Australienne. 'Mais en même temps, ça dépendra aussi de comment elle se sent physiquement', a tempéré la technicienne.

Par rapport au gazon, les courts en dur sur lesquels se jouent l'US Open et les tournois de préparation au dernier Grand Chelem de la saison (WTA 1000 de Montréal et Cincinnati notamment) 'offriront plus de stabilité' à Serena Williams, a jugé Rennae Stubbs.

'Et on sait tous combien elle joue bien sur les courts en dur. Donc il s'agit juste que son physique revienne au niveau qu'elle souhaite, puis on verra. Elle a beaucoup de choses différentes à prendre en compte: sa famille, ses affaires... Mais son objectif est de continuer' à jouer, a insisté Rennae Stubbs.

/ATS
 

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