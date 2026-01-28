Serena Williams refuse d'exclure un retour au tennis

Serena Williams a fait renaître les spéculations sur un éventuel retour sur le circuit.

'Je ne sais pas, je verrai bien ce qui se passera', a-t-elle répondu quand elle a été interrogée sur le sujet à la télévision américaine.

La légende aux 23 titres du Grand Chelem a réintégré début décembre la liste des joueuses soumises à une surveillance étroite des autorités antidopage, premier pas éventuel vers un retour. Mais elle avait alors démenti toute volonté de revenir.

L'Américaine de 44 ans a de nouveau été interrogée sur cette possibilité mercredi dans l'émission télévisée 'Today' et, sans confirmer aucun projet, elle n'a pas non plus écarté l'éventualité d'un retour. 'Je m'amuse et je profite de la vie en ce moment', a déclaré l'ex-no 1 mondial, plus de trois ans après son dernier match officiel à l'US Open 2022.

Pressée de questions pour savoir si cela signifiait oui ou non, elle a répondu: 'Ce n'est ni oui ni non. Je ne sais pas, je vais simplement voir ce qui se passe'.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait réintégré le programme de dépistage antidopage, Serena Williams - dont la soeur Venus a disputé l'Open d'Australie à 45 ans - a répondu: 'Est-ce que je l'ai réintégré ? Je ne savais pas si j'en étais sortie. Écoutez, je ne peux pas en parler'.

Courier y croit

A l'Open d'Australie, l'ancien no 1 mondial américain Jim Courier, aujourd'hui commentateur à la télévision, a souligné à quel point il était pénible et contraignant pour les athlètes de faire partie du groupe cible pour les contrôles antidopage.

Une fois inscrits, ils doivent fournir des informations sur le lieu et le moment où ils sont disponibles pour se soumettre à d'éventuels contrôles. Ils doivent figurer sur cette liste pendant six mois avant d'être autorisés à reprendre la compétition.

'Aucune personne qui n'a pas l'intention de jouer au tennis professionnel ne va s'inscrire sur cette liste, surtout quelqu'un qui a autant d'expérience que Serena Williams', a estimé Courier. 'Serena a nié son retour, mais je pense qu'à moins qu'elle ne se blesse, il ne fait aucun doute qu'elle rejouera quelque part à un moment donné. Que ce soit en double mixte à l'US Open, en double avec sa soeur ailleurs, ou en simple, elle seule le sait.'

/ATS