Serena Williams remporte un premier match en double pour son retour

Serena Williams s'est offert mardi une victoire pour son retour sur les courts. Alignée en ...
Serena Williams remporte un premier match en double pour son retour

Serena Williams remporte un premier match en double pour son retour

Photo: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

Serena Williams s'est offert mardi une victoire pour son retour sur les courts. Alignée en double avec Victoria Mboko, l'Américaine de 44 ans a remporté son 1er tour au WTA 500 au Queen's.

L'Américaine aux 23 titres du Grand Chelem en simple n'avait plus rejoué depuis septembre 2022. Associée à la Canadienne de 19 ans, l'ex-no 1 mondiale a démontré que ses réflexes et son sens du jeu restaient intactes face à la paire américano-néo-zélandaise Nicole Melichar-Martinez/Erin Routliffe, battue 7-6 (7/2) 6-2.

Le double n'est pas une terre inconnue pour Serena Williams, qui forma avec sa soeur Venus l'une des meilleures paires de l'histoire du tennis féminin. Vainqueur de 23 tournois de double, dont 14 Grand Chelem avec Venus, Serena Willliams a également remporté un Wimbledon et un US Open en double mixte (avec le Bélarusse Max Mirnyi). Elle est à ce jour la seule joueuse de l'histoire, femmes et hommes confondus, à avoir remporté les quatre Grand Chelem à la fois en double et en simple.

/ATS
 

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