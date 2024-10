Serena Williams s'est fait retirer un kyste dans le cou

Serena Williams a révélé mercredi qu'elle s'était fait retirer un kyste de la grosseur d'un pamplemousse dans le cou. L'Américaine de 43 ans a souligné qu'elle se remettait bien de l'opération.

L'ex-no 1 mondial a précisé dans une vidéo sur le réseau social Tik Tok avoir découvert en mai une grosseur sur le côté droit de son cou. Une IRM a permis d'établir qu'il s'agissait d'un kyste branchial (grosseur bénigne).

'Je suis encore en convalescence mais je vais mieux. La santé passe avant tout', a posté Serena Williams, qui compte 23 titres du Grand Chelem en simple à son palmarès. La cadette des soeurs Williams n'a pas fait retirer ce kyste immédiatement après l'avoir découvert, mais seulement après qu'il a grossi.

'J'ai découvert une grosse masse sur mon cou et j'en ai été mortifiée', dit-elle encore dans la vidéo. 'J'ai fait des examens et tout était négatif. J'ai fini par devoir me le faire enlever, il était tellement gros. Il avait la taille d'un pamplemousse et j'ai eu mal lorsqu'on me l'a retiré'.

'Mais tout s'est arrangé et je suis très heureuse d'avoir eu affaire à des médecins formidables', a continué l'Américaine que l'on voit faire du shopping avec sa fille Olympia en fin de vidéo.

/ATS