Seyboth Wild comparaît devant un tribunal brésilien

Le Brésilien Thiago Seyboth Wild, surprenant vainqueur du no 2 mondial Daniil Medvedev à Roland-Garros la semaine dernière, a comparu devant un tribunal de Rio de Janeiro.

Il répondait d'accusations de violences envers son ex-compagne, a informé mardi la justice brésilienne.

Après sa défaite samedi au 3e tour du tournoi de Roland-Garros à Paris contre le Japonais Yoshihito Nishioka, le tennisman de 23 ans 's'est rendu directement à Rio de Janeiro pour comparaître devant le tribunal' lundi, a indiqué le service de presse du tribunal dans un communiqué.

Seyboth Wild a été accusé en 2021 de violences physiques et psychologiques par son ex-petite amie Thayane Lima, avec laquelle il a eu une relation d'un an et huit mois.

Une influenceuse en victime

Lima, influenceuse avec 1,2 million de followers sur Instagram, avait exposé des captures d'écran d'agressions verbales qu'elle affirmait avoir subies. Des accusations ensuite rapportées par la presse brésilienne.

Seyboth Wild, 172e joueur mondial, avait écarté une question sur l'affaire judiciaire lors d'une conférence de presse à Roland-Garros: 'Je ne pense pas qu'il y ait matière à en discuter ici et je ne pense pas non plus que ce soit une question à poser à qui que ce soit'.

Le sportif a de son côté intenté une action en justice contre son ex-compagne pour certaines de ses publications sur les réseaux sociaux et pour des accusations d'extorsion, a informé l'entourage du tennisman, décidé à 'prouver son innocence'.

