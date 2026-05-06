Simona Waltert aussi au 2e tour à Rome

Simona Waltert a rejoint Belinda Bencic, Rebeka Masarova et Viktorija Golubic au 2e tour du ...
Simona Waltert aussi au 2e tour à Rome

Simona Waltert aussi au 2e tour à Rome

Photo: KEYSTONE/EPA AAP/LUKAS COCH

Simona Waltert a rejoint Belinda Bencic, Rebeka Masarova et Viktorija Golubic au 2e tour du WTA 1000 de Rome. Elle s'est qualifiée jeudi en gagnant un match disputé sur deux jours à cause de la pluie.

La Grisonne de 25 ans (WTA 91), issue des qualifications, a battu l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (57) en trois sets 7-5 4-6 6-1 et un peu moins de trois heures de jeu. Cette partie a débuté mercredi en fin d'après-midi avant d'être interrompue une première fois, puis finalement repoussé au lendemain après la seconde apparition de la pluie sur le Foro Italico.

Au 2e tour, Simona Waltert affrontera l'Américaine Hailey Baptiste (25), tombeuse de Belinda Bencic en 8es de finale du récent tournoi de Madrid.

/ATS
 

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