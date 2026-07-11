Simona Waltert battue en finale du WTA 125 de Bastad

Simona Waltert (WTA 90) a été battue en finale du tournoi de Bastad (WTA 125). La Grisonne ...
Simona Waltert battue en finale du WTA 125 de Bastad

Simona Waltert battue en finale du WTA 125 de Bastad

Photo: KEYSTONE/EPA/BJORN LARSSON ROSVALL

Simona Waltert (WTA 90) a été battue en finale du tournoi de Bastad (WTA 125). La Grisonne s'est inclinée 7-5 7-5 face à l'Espagnole Paula Badosa.

Waltert manque ainsi l'occasion de remporter un deuxième titre en WTA 125, après celui glané à Rio en octobre 2025, qui reste son seul titre sur le circuit principal. La joueuse de 25 ans a tout de même réalisé un beau tournoi, elle qui n'avait perdu aucun set sur sa route vers la finale et qui devrait intégrer le top 80 du classement mondial.

Face à Badosa (WTA 141), moins bien classée mais ex-no 2 mondiale, la Grisonne a craqué dans les moments clés. Demi-finaliste l'an dernier à l'Australian Open, l'Espagnole a dans les deux manches pris le service de son adversaire à 6-5 pour l'emporter.

/ATS
 

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