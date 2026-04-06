Sinner balaie Humbert pour son entrée en lice

Jannik Sinner a parfaitement négocié son premier match de la saison sur terre battue. Le no ...
Sinner balaie Humbert pour son entrée en lice

Sinner balaie Humbert pour son entrée en lice

Photo: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell

Jannik Sinner a parfaitement négocié son premier match de la saison sur terre battue. Le no 2 mondial a écarté sans difficulté Ugo Humbert 6-3 6-0 mardi au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Après son impressionnant 'Sunshine double' réussi en mars aux Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, l'Italien de 24 ans a géré de main de maître son entrée en lice dans le premier grand rendez-vous sur terre battue de la saison.

Contre Ugo Humbert (ATP 34), qu'il n'avait pas affronté depuis cinq ans, Jannik Sinner a attendu quelques jeux avant de se rôder. Mais l'Italien s'est emparé de la mise en jeu adverse dès le cinquième jeu. Il a conclu la première manche sur un nouveau break, avant de survoler les débats dans un deuxième set bouclé en 23 minutes.

Impérial sur dur, Jannik Sinner est toujours en quête d'un titre majeur sur cette surface, après être passé tout près du sacre l'an passé à Roland-Garros face à Carlos Alcaraz. Il affrontera l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 19) au prochain tour.

/ATS
 

Actualités suivantes

Wawrinka s'incline au 1er tour à Monte-Carlo

Wawrinka s'incline au 1er tour à Monte-Carlo

Tennis    Actualisé le 06.04.2026 - 15:01

Le crève-coeur de Roman Burruchaga

Le crève-coeur de Roman Burruchaga

Tennis    Actualisé le 06.04.2026 - 07:59

Le trône d'Alcaraz sous la menace de Sinner

Le trône d'Alcaraz sous la menace de Sinner

Tennis    Actualisé le 05.04.2026 - 06:03

Bencic sortie en quart de finale à Charleston

Bencic sortie en quart de finale à Charleston

Tennis    Actualisé le 03.04.2026 - 22:03

Articles les plus lus

Wawrinka-Baez au 1er tour à Monte-Carlo

Wawrinka-Baez au 1er tour à Monte-Carlo

Tennis    Actualisé le 03.04.2026 - 17:37

Bencic sortie en quart de finale à Charleston

Bencic sortie en quart de finale à Charleston

Tennis    Actualisé le 03.04.2026 - 22:03

Le trône d'Alcaraz sous la menace de Sinner

Le trône d'Alcaraz sous la menace de Sinner

Tennis    Actualisé le 05.04.2026 - 06:03

Le crève-coeur de Roman Burruchaga

Le crève-coeur de Roman Burruchaga

Tennis    Actualisé le 06.04.2026 - 07:59

WTA 500 à Charleston: Bencic passe en quarts

WTA 500 à Charleston: Bencic passe en quarts

Tennis    Actualisé le 02.04.2026 - 19:14

Wawrinka-Baez au 1er tour à Monte-Carlo

Wawrinka-Baez au 1er tour à Monte-Carlo

Tennis    Actualisé le 03.04.2026 - 17:37

Bencic sortie en quart de finale à Charleston

Bencic sortie en quart de finale à Charleston

Tennis    Actualisé le 03.04.2026 - 22:03

Le trône d'Alcaraz sous la menace de Sinner

Le trône d'Alcaraz sous la menace de Sinner

Tennis    Actualisé le 05.04.2026 - 06:03

Belinda Bencic se hisse en 8es de finale

Belinda Bencic se hisse en 8es de finale

Tennis    Actualisé le 01.04.2026 - 06:59

Swiatek officialise son nouvel entraîneur Francisco Roig

Swiatek officialise son nouvel entraîneur Francisco Roig

Tennis    Actualisé le 02.04.2026 - 14:02

WTA 500 à Charleston: Bencic passe en quarts

WTA 500 à Charleston: Bencic passe en quarts

Tennis    Actualisé le 02.04.2026 - 19:14

Wawrinka-Baez au 1er tour à Monte-Carlo

Wawrinka-Baez au 1er tour à Monte-Carlo

Tennis    Actualisé le 03.04.2026 - 17:37