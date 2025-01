Sinner défendra son titre en finale, face à Zverev

Tenant du titre à Melbourne, Jannik Sinner a rejoint Alexander Zverev en finale de l'Open d'Australie.

Le no 1 mondial a dominé Ben Shelton (ATP 20) 7-6 (7/2) 6-2 6-2 dans la deuxième demi-finale vendredi.

Ben Shelton a pourtant eu sa chance dans cette partie, dans la première manche pour être précis: il a en effet bénéficié de deux balles de set sur son propre service à 6-5. Mais le gaucher américain de 22 ans n'est pas parvenu à porter l'estocade, manquant de 'mordant' sur les points cruciaux.

Jannik Sinner a, lui, su saisir sa chance. Bien plus solide à l'échange, notamment sur ces fameux points les plus importants, il a survolé les débats dans un jeu décisif capital dont il a gagné les cinq premiers points. Et l'Italien (23 ans) a enfoncé le clou en empochant les quatre premiers jeux de la deuxième manche.

Sinner a toutefois connu une alerte dans le troisième set, lui qui a souffert de crampes. 'Il y avait beaucoup de tension aujourd'hui', a-t-il expliqué lors de son interview sur le court, sans vouloir donner plus de détails et en soulignant que son adversaire avait aussi souffert.

Vainqueur vendredi d'un 20e match consécutif, Jannik Sinner disputera samedi sa troisième finale de Grand Chelem, lui qui a également triomphé à l'US Open l'an passé. Son prochain adversaire, Alexander Zverev jouera lui aussi sa troisième finale majeure, mais il n'en a remporté aucune.

4-2 pour Zverev

Battu en cinq sets tant par Dominic Thiem à New York en 2020 que par Carlos Alcaraz à Roland-Garros en 2024, Alexander Zverev court désespérément après un titre du Grand Chelem. Le champion olympique 2021, qui a bénéficié de l'abandon de Novak Djokovic en demi-finale, espère que son heure est enfin venue, à 27 ans.

L'Allemand, qui pèche parfois sur le plan mental dans les moments les plus 'chauds', sait comment battre Jannik Sinner. Il y est parvenu à quatre reprises en six affrontements. Il reste sur une défaite face à l'Italien, mais celle-ci avait été consommée au terme d'une âpre lutte l'été dernier à Cincinnati (7-6 5-7 7-6 en 3h07).

/ATS