Sinner élimine Struff et rejoint le dernier carré

Le no 1 mondial Jannik Sinner, tenant du titre à Londres, s'est qualifié mardi pour les demi-finales de Wimbledon. Il a battu 7-5 7-6 (7/4) 6-3 l'Allemand Jan-Lennard Struff (74e).

Pour son premier quart de finale en Grand Chelem à 36 ans, Struff a tenu la dragée haute à l'Italien de 24 ans dans les deux premiers sets, très accrochés. Mais l'expérience de Sinner dans les points importants lui a permis de breaker pour mener 6-5 et servir pour valider la première manche.

Dans le deuxième set, l'Allemand s'est procuré une balle de set sur le service de Sinner à 5-4, écartée par trois services gagnants, et l'Italien a ensuite pris le dessus dans le tie-break grâce à de très bonnes premières balles (16 aces au total contre 12 pour Struff).

Le 74e joueur mondial a eu plus de mal au service (36% de réussite en première) dans le troisième set et a fini par craquer sur un revers long de ligne de l'Italien, qui à 5-3 pouvait sereinement servir pour le gain du match.

Pour une place en finale, le patron du circuit affrontera le vainqueur du duel entre Novak Djokovic (8e), en quête à 39 ans d'un 25e titre record en Grand Chelem et le Canadien Felix Auger-Aliassime (4e).

Gauff passe en demi-finale

Double lauréate de tournois du Grand Chelem, l'Américaine Coco Gauff (7e mondiale) s'est qualifiée pour sa première demi-finale à Wimbledon en battant sa compatriote Jessica Pegula (4e).

La Floridienne de 22 ans, qui n'avait plus remporté un match sur gazon depuis 2024 avant d'enchaîner cinq victoires sur le gazon londonien, s'est imposée 4-6 6-3 6-3 contre son aînée, qui disputait à 32 ans son deuxième quart de finale à l'All England Club et son premier match sur le Central.

Gauff disputera jeudi sa première demi-finale en Grand Chelem depuis l'édition 2025 de Roland-Garros, qu'elle avait remportée. Son adversaire sera soit l'ex-no 1 mondiale Naomi Osaka (14e), soit la Tchèque Karolina Muchova (9e).

Lauréate sur dur de l'US Open 2023, en plus de son titre sur la terre battue de Roland-Garros, Gauff a perdu les trois demi-finales qu'elle a disputées sur gazon depuis le début de sa carrière: en 2022 et en 2024 au WTA 500 de Berlin, et en 2023 au plus modeste WTA 250 d'Eastbourne.

Après une mauvaise entame de partie mardi où elle a rapidement concédé sa mise en jeu, Gauff a débreaké pour recoller à 3-3. Mais elle a aussitôt reperdu son service sur un jeu blanc, et la première manche quelques minutes plus tard. Gauff a égalisé à une manche partout en prenant le service de Pegula sur un jeu blanc à 4-3 dans le deuxième acte. Après avoir gaspillé un break d'avance au début du set décisif, la lauréate de l'US Open 2023 a définitivement fait la différence en breakant une nouvelle fois Pegula sur un jeu blanc pour se détacher à 4-3 puis 5-3. Quelques instants plus tard, la 24e faute directe de Pegula offrait à sa cadette son billet pour le dernier carré.

/ATS