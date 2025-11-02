Sinner et Alcaraz en exhibition en Corée du Sud en janvier

Les patrons du tennis mondial Jannik Sinner et Carlos Alcaraz disputeront un match exhibition ...
Photo: KEYSTONE/EPA/STR

Les patrons du tennis mondial Jannik Sinner et Carlos Alcaraz disputeront un match exhibition en Corée du Sud en janvier, ont annoncé lundi les organisateurs.

Ce match se jouera juste avant l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Cette partie, qui s'ajoute à un calendrier que les joueurs - dont Alcaraz - jugent déjà trop dense et trop long, se tiendra le 10 janvier à Incheon, près de Séoul. L'Open d'Australie, dont Sinner est le tenant du titre, débutera le 18 janvier à Melbourne.

'Pour les fans de tennis coréens ce sera la toute première chance de voir les deux meilleurs joueurs s'affronter', se félicite le constructeur automobile coréen Hundai, sponsor de l'événement, dans un communiqué.

/ATS
 

