Sinner rejoint Zverev en finale

Jannik Sinner se frottera à Alexander Zverev dimanche en finale de Wimbledon. Le no 1 mondial ...
Sinner rejoint Zverev en finale

Sinner rejoint Zverev en finale

Photo: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Jannik Sinner se frottera à Alexander Zverev dimanche en finale de Wimbledon. Le no 1 mondial, tenant du titre, a dominé Novak Djokovic (ATP 8) 6-4 6-4 6-4 dans la deuxième demi-finale.

Le score reflète parfaitement la physionomie de cette rencontre. Jannik Sinner n'a laissé aucune chance à Novak Djokovic, qui rêvait de cueillir dimanche un 25e trophée majeur et d'égaler Roger Federer avec un huitième sacre sur le gazon londonien.

Le Serbe de 39 ans doit une nouvelle fois déchanter. Le meilleur relanceur de l'histoire n'a remporté que 17 points sur le service de Jannik Sinner, lequel a claqué pas moins de 16 aces dans une rencontre qui a duré 2h20.

Jannik Sinner a dû faire face à une seule balle de break, alors qu'il menait 2-1 dans le troisième set, et il a écarté le danger grâce à un ace. L'Italien s'est lui-même procuré 13 balles de break et s'est emparé du service adverse une fois dans chaque set.

Sorti à la surprise générale au 2e tour à Roland-Garros, Jannik Sinner reprend donc sa marche en avant en l'absence de son grand rival Carlos Alcaraz. L'Italien de 24 ans partira dimanche en quête d'un cinquième titre du Grand Chelem.

Jannik Sinner fera figure de grand favori face au champion de Roland-Garros Alexander Zverev (ATP 3), qui n'avait jusque-là jamais dépassé le stade des 8es de finale à Wimbledon. Il a remporté les neuf derniers duels livrés face à l'Allemand, qu'il a battu quatre fois en 2026 et sans perdre le moindre set.

/ATS
 

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