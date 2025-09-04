Sinner sans pitié avec Musetti en quart de finale

Jannik Sinner (no 1) n'a laissé aucune chance à Lorenzo Musetti (no 10) mercredi en quart de finale de l'US Open.

L'Italien a écrasé son compatriote 6-1 6-4 6-2. Il affrontera Félix Auger-Aliassime (no 25) vendredi pour une place en finale.

Le tenant du titre n'a jamais laissé planer le moindre doute sur l'issue de la rencontre, qu'il a dominée de bout en bout. Aucune double faute, 91% de points gagnés derrière son premier service, seulement 17 fautes directes: il a rendu une copie très propre.

Lorenzo Musetti s'est pourtant procuré plus de balles de break dans cette partie, qui a duré 2h00. Mais le demi-finaliste de Wimbledon de 2024 n'a converti aucune des sept opportunités dont il a bénéficié sur le service adverse...

Il a semblé impuissant face à un Jannik Sinner intouchable depuis qu'il a écarté une balle de double break dans le troisième set de son 3e tour face à Denis Shapovalov, seul joueur à lui avoir pris un set dans ce tournoi.

'On se connaît très bien', a rappelé Jannik Sinner après ce match. 'Mais le temps du match, on met notre amitié de côté. Et quand on se sert la main à la fin, tout va bien', a-t-il poursuivi après avoir cueilli sa 26e victoire de suite sur dur en Grand Chelem.

Le no 1 mondial disputera vendredi sa cinquième demi-finale consécutive dans un tournoi Majeur, la huitième au total. Son prochaine adversaire mesure pleinement la difficulté de sa tâche: Felix Auger-Aliassime s'est incliné 6-0 6-2 face à lui le mois dernier à Cincinnati...

/ATS