Sinner se sort du piège Fritz

Le numéro 1 mondial Jannik Sinner a enchaîné une deuxième victoire aux ATP Finals, mardi à Turin. Il a bien résisté à l'Américain Taylor Fritz (ATP 5) pour s'imposer en deux sets, 6-4 6-4.

Malgré son sans-faute depuis le début du 'tournoi des maîtres', Sinner, 23 ans, va devoir patienter jusqu'à jeudi et son match contre le Russe Daniil Medvedev (ATP 4) pour savoir s'il disputera les demi-finales.

Avec chacun une victoire, Fritz et Medvedev, vainqueur plus tôt de l'Australien Alex de Minaur (ATP 9) 6-2 6-4, peuvent encore atteindre le dernier carré. S'il bat sèchement Sinner en deux sets, Medvedev peut même priver l'Italien, vainqueur cette année de sept titres, dont l'Open d'Australie et l'US Open, des demi-finales. De Minaur, qui découvre les ATP Finals, a en revanche perdu tout espoir d'atteindre les demi-finales.

Fritz fébrile dans les moments-clés

Contre Fritz, qu'il avait nettement battu en finale du dernier US Open, Sinner a connu une mise en route compliquée, gêné par une première balle déficiente (62%) et l'agressivité de l'Américain. A deux reprises, à 2-2, puis 3-3, il s'est retrouvé en difficulté sur sa mise en jeu. Il s'est malgré tout tiré d'affaire en profitant, dans les échanges décisifs, de la fébrilité de son adversaire, auteur de quinze fautes directes dans cette manche.

C'est finalement l'Italien qui a pris l'ascendant avec d'abord trois balles de break dans le huitième jeu, sauvées par Fritz, avant de convertir sa première balle de set dans le dixième jeu sur le service de l'Américain après 50 minutes.

Dans la seconde manche, Sinner, en quête de son premier titre en Italie, a connu une nouvelle alerte sur son service à 3-3, avant d'écoeurer Fritz avec un improbable revers le long de la ligne pour mener 4-3. Comme lors du premier set, alors qu'il semblait un peu plus tôt au bord de la rupture, il a converti sa première balle de match sur une dernière erreur de Fritz.

