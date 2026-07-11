Stan Wawrinka face à Jaime Faria au premier tour

Le tirage au sort du premier tour du Swiss Open de Gstaad a désigné Jaime Faria (ATP 98) comme ...
Stan Wawrinka face à Jaime Faria au premier tour

Stan Wawrinka face à Jaime Faria au premier tour

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Le tirage au sort du premier tour du Swiss Open de Gstaad a désigné Jaime Faria (ATP 98) comme adversaire de Stan Wawrinka. Dominic Stricker et Kilian Feldbausch tombent sur des joueurs coriaces.

Stan Wawrinka connaît son adversaire pour son entrée en lice mardi au tournoi ATP 250 de Gstaad. Le Vaudois affrontera Jaime Faria, joueur portugais de 22 ans. Ce dernier reste sur un beau parcours à Roland-Garros, où il est sorti des qualifications en éliminant notamment Grigor Dimitrov (ATP 168, ex-no 3 mondial). Dans le tableau principal, il avait ensuite battu Denis Shapovalov (ATP 39) et Jan-Lennard Struff (ATP 80), avant de tomber au troisième tour face à Frances Tiafoe (ATP 22).

Feldbausch face à Kecmanovic

Tous deux au bénéfice d'une invitation, Kilian Feldbausch (ATP 288) et Dominic Stricker (ATP 343) n'auront pas non plus la tâche facile. Le Genevois affrontera Miomir Kecmanovic (ATP 50), qui a récemment emmené Jannik Sinner dans un match en cinq sets à Wimbledon, mais qui est moins à l'aise sur terre battue. Le Bernois jouera pour sa part face à Jaume Munar (ATP 44), spécialiste de cette surface.

Dernier invité, Jérôme Kym affrontera pour sa part un joueur issu des qualifications.

Engagé dans celles-ci, Marc-Andrea Hüsler a d'ailleurs remporté samedi son premier tour.

/ATS
 

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