Stan Wawrinka paré pour une nouvelle semaine de folie

La magie peut s’opérer à nouveau ! Stan Wawrinka (ATP 169) s’apprête peut-être à vivre, comme il y a deux ans, une nouvelle semaine inoubliable à Bâle.

Le Vaudois s’est ouvert les portes des huitièmes de finale à la faveur d’un succès 6-3 3-6 7-5 acquis un peu dans la douleur contre Adrian Mannarino (ATP 57). Saluée avec une immense ferveur par le public rhénan – on a cru qu’il avait gagné le simple décisif d’une finale de Coupe Davis -, cette victoire le lance parfaitement dans le tournoi avec un superbe défi ce jeudi à 16.00 face à Ben Shelton (ATP 23). Cette rencontre sera suivie de celle entre Dominic Stricker (ATP 258) et Holger Rune (ATP 14).

Stan Wawrinka avait mille fois raison de redouter ce match. Le match piège par excellence face à Adrian Mannarino, ce gaucher atypique qui ne veut jamais connaître la veille le nom de son adversaire pour mieux le faire déjouer sans doute. Après avoir remporté les cinq premiers jeux après une entame à sens unique, le Vaudois a doucement perdu son latin. Il concédait un premier break, sans conséquence toutefois, à 5-1. Le jeu de service perdu au sixième jeu du second set a, en revanche, pesé très lourd. Il a remis Adrian Mannarino dans le match. Le Français a dû redouter un long moment que ce premier tour résume parfaitement les derniers mois d’errance qu’il traverse.

Après avoir écarté une balle de break à l’entame de la dernière manche, Stan Wawrinka s’est avant tout appuyé sur son service pour faire la course en tête. A 6-5 0-15, il a armé un passing de revers pour se retrouver dans une position idéale. Deux points plus tard, il cueillait une seizième victoire à la Halle St. Jacques pour devenir à 39 ans et bientôt sept mois le joueur le plus âgé à gagner un simple aux Swiss Indoors depuis Jimmy Connors en 1991. Qui a dit que l’aventure était terminée ?

/ATS