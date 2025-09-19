Stan Wawrinka qualifié pour les demi-finales

Stan Wawrinka (ATP 137) poursuit sa route au Challenger de Saint-Tropez. Le Vaudois de 40 ans ...
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Stan Wawrinka (ATP 137) poursuit sa route au Challenger de Saint-Tropez. Le Vaudois de 40 ans a battu l'Espagnol Martin Landaluce (ATP 139) vendredi en quarts de finale, en deux sets (6-4 6-1).

L'ex-numéro 3 mondial n'a eu besoin que de 67 minutes pour se défaire de son adversaire. Au cours du set initial, il a attendu le dixième jeu pour breaker à 5-4 et faire sien le set sur sa deuxième balle de break.

La deuxième manche fut nettement moins compliqué puisque le Vaudois a rapidement mené 5-0 après avoir ravi à deux reprises le service de son adversaire. Il a finalement conclu sur sa deuxième balle de match.

En demi-finale, Wawrinka affrontera le Français Dan Added (ATP 272). Les deux hommes viennent de s'affronter à Rennes en huitièmes de finale. Le triple vainqueur en Grand Chelem s'était imposé 6-3 6-4 en Bretagne.

/ATS
 

