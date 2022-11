Stefanie Vögele met un terme à sa carrière

Stefanie Vögele tire sa revanche. A 32 ans, l'Argovienne a décidé de mettre un terme à sa carrière. Son meilleur classement à la WTA fut une 42e place en novembre 2013.

Sélectionnée pour la première fois en Fed Cup à 15 ans en 2005, Stefanie Vögele a disputé 33 tournois du Grand Chelem avec comme meilleur résultat un seizième de finale à Roland-Garros en 2013. Elle a disputé deux finales sur le Circuit, en 2018 à Acapulco et en 2020 à Newport Beach.

'J'ai pu accomplir mon rêve pendant 17 ans', se félicite l'Argovienne dans un communiqué. Touchée par le Covid et atteinte d'asthme, elle avoue 'avoir eu de plus en plus de mal à se maintenir physiquement au plus haut niveau.' Elle tient à remercier son coach Ivo Werner et Swiss Tennis pour leur soutien. Elle entend désormais fonder une famille tout en restant en contact avec son sport.

/ATS